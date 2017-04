Zuidlaren dit weekend weer even garnizoensplaats

Gevechten uit de Tweede Wereldoorlog worden nagespeeld (foto: archief RTV Drenthe)

ZUIDLAREN - In Zuidlaren wordt dit weekend operation Amherst herdacht, de militaire operatie die de bevrijding van Drenthe inluidde tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Defensie geeft demonstraties tijdens het bevrijdingsfestival en ook zijn historische militaire voertuigen te zien. "Zuidlaren wordt weer even garnizoensplaats", zegt organisator Dennis Meijeringh. Het bataljon dat tot 25 jaar geleden in Zuidlaren gelegerd was, 44 Pantserinfanteriebataljon, komt ook naar Zuidlaren. De mannen en vrouwen zijn tegenwoordig gelegerd in Havelte.



Zaterdag

Op de Brink geeft Defensie zaterdag doorlopend demonstraties. Op verschillende andere plaatsen in Zuidlaren zijn kampementen met acteurs geopend voor publiek. "Ook worden zogenaamde mock battles gehouden, dat zijn schijngevechten waarmee we een stukje geschiedenis levend maken", aldus Dennis Meijeringh. Op de parkeerplaats van Molen de Wachter worden 's ochtends twee bevrijdingsbomen onthuld.



Zondag

Zondagochtend wordt om 11 uur een monument onthuld aan de Lageweg in Zuidlaren, op de plaats waar de Franse parachutist Paul Duquesne stierf nadat hij door de Duitsers was neergeschoten. Zijn broer Michel Duquesne zal de ceremonie bijwonen. Een aantal Franse veteranen is ook bij de herdenking in Zuidlaren aanwezig. "Van de 700 die in Drenthe landen zijn er nog zo'n 15 in leven", vertelt Meijeringh.



Na de ceremonie wordt een slag uit de oorlog nagespeeld door acteurs in authentieke uitrusting, daarna rijdt een stoet van militaire voertuigen door Zuidlaren.

Door: Jeroen Kelderman