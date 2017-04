Stichting Bikes4Kids wil een fiets voor elk kind in Noordenveld

Ieder kind in Noordenveld moet straks een fiets hebben dankzij Bikes4Kids (foto: Koen van Weel/ANP)

RODEN - In de gemeente Noordenveld is gisteravond de stichting Bikes4Kids opgericht.

Die stichting wil ervoor zorgen dat elk kind in de gemeente een fiets heeft. Nu is dat niet geval, omdat sommige ouders geen geld hebben om een fiets te kopen voor hun kind.



Inzamelen

"Het plan is dat we fietsen gaan inzamelen. Er zijn altijd mensen die nog een fietsje in de schuur hebben staan. Die willen we graag hebben. Met vrijwilligers van wielerverenigingen gaan we die fietsen opknappen. We gaan ook nieuwe spullen voor die fietsen kopen, zodat ze weer netjes worden. De gemeente gaat ze dan voor ons uitdelen", zegt initiatiefnemer Johan Wekema.



Wekema vroeg cijfers op over het aantal kinderen dat in zodanige armoede leeft, dat er geen geld is voor een fiets. Het gaat om 275 kinderen tussen de 0 en 18 jaar oud.



Belangrijk

"Je moet wel mee kunnen doen in deze maatschappij. Mobiliteit en vitaliteit zijn belangrijk. Het is geen goede zaak als kinderen verkeersexamen moeten doen op school op een leenfietsje", zegt Wekema.



De stichting is nog maar net opgericht en moet dus nog vorm krijgen. Toch denkt Wekema er al voorzichtig aan om zijn idee verder uit te rollen en over de gemeentegrens heen te gaan.