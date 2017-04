Kofferbakmoord vanavond in Opsporing Verzocht

STIELTJESKANAAL - Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt vanavond aandacht aan de gewelddadige dood van een 31-jarige man uit Klazienaveen.

De man werd vrijdagochtend dood gevonden in de kofferbak van een auto, die in het Stieltjeskanaal lag. De Mercedes-Benz lag half op de oever. Aanvankelijk werd gedacht aan een ongeluk, maar de politie trok al snel de conclusie dat er sprake moest zijn van een misdrijf. Hoe de man om het leven is gekomen, wil de politie nog niet zeggen.De politie hoopt met de uitzending van Opsporing Verzocht dat getuigen zich melden. Zo wil de politie graag in contact komen met mensen die de opvallende Mercedes-Benz tussen donderdagavond 18.00 uur en vrijdagochtend 5.45 uur hebben gezien.Opsporing Verzocht is vanavond om 20.30 uur te zien op NPO1. Morgen wordt de uitzending op NPO2 herhaald om 11.40 uur.