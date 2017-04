Voorzitter VAKO betreurt aandacht voor schoppartij: Het was verder een prima pot

ZEIJEN/VRIES - De voetbalwedstrijd tussen SVZ uit Zeijen en VAKO uit Vries van afgelopen weekend staat in de landelijke belangstelling.

Het liep uit de hand en raakte enigszins verhit. Het was stevig en over het randje Koos Koops

Een video van een opstootje aan het einde van de wedstrijd is inmiddels bijna 400.000 keer bekeken op de Facebook-pagina van het RTV Drenthe-programma Onze Club.Het filmpje staat verder op websites als Dumpert en GeenStijl en was gisteravond ook te zien in het RTL7-programma Voetbal Inside. VAKO-voorzitter Koos Koops is niet blij met de negatieve aandacht. "Maar aan de andere kant schijnt dit tegenwoordig bij de media te horen. Wat mij betreft is het sensatiejournalistiek, ook van RTV Drenthe", reageert hij.Wel zegt Koops dat de spelers aan het eind van de wedstrijd over de schreef gingen. Hij betreurt het harde spel, maar ook de massale aandacht voor het filmpje. "Ik wil niet zeggen dat er zo hard gespeeld moet worden, maar ik denk dat het enigszins uit zijn verband is getrokken, want het was verder een prima pot", aldus Koops. Volgens de voorzitter hebben beide clubs ook een uitstekende relatie met elkaar.Volgens Koops had de scheidsrechter eerder moeten ingrijpen. "Hij had even moeten affluiten en een stuiterbal moeten geven", vindt Koops. "Maar toen liep het uit de hand en raakte het enigszins verhit. Dat is online geplaatst. Het was stevig en over het randje."De voorzitter van VAKO zegt dat er binnen de club niet veel aandacht aan wordt geschonken. "Gisteren werd het tijdens een sponsoravond in de wandelgangen even benoemd. Het komt langs, maar dat is het dan ook."De spelersgroep hoeft geen reprimande te verwachten van Koops. "Nee, dat is zwaar overdreven. Er wordt vaker stevig gespeeld, er is niet geslagen. Het was even over het randje, maar dat is geen reden om de spelersgroep bijeen te roepen en toe te spreken."