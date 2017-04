De Wolden wil ruim 400 nieuwe huizen bouwen

De gemeente heeft de plannen vastgelegd in een concept woonplan (foto: archief RTV Drenthe)

RUINERWOLD - De gemeente De Wolden wil tot 2022 in totaal 440 huizen bouwen.

Het gaat om huizen voor allerlei soorten bewoners, zoals starters, jonge gezinnen, senioren of mensen die zorg nodig hebben. Bovendien moeten zowel huur- als koophuizen worden gebouwd.



De gemeente blijft zich met name inzetten voor de bouw van goedkopere huizen, die minder dan 150.000 euro kosten. De plannen zijn opgenomen in een concept-woonplan. Inwoners kunnen nog reageren op het plan en daarna neemt de gemeenteraad een beslissing.