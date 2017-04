'We herinneren politici aan wat ze zelf hebben gezegd'

ASSEN - Het Noorden komt met een brief aan informateur Schippers terug op uitspraken die zijn gedaan door politici tijdens het Noordelijk verkiezingsdebat. Dat debat werd in februari gehouden in het provinciehuis in Groningen.

"Het ging toen onder andere over de komst van een klimaatinstituut naar het Noorden en het behoud van werkgelegenheid bij defensie en de gevangenissen. En wij herinneren de politici er nog even aan wat ze toen zelf hebben gezegd", zegt loco-commissaris van de koning Henk Brink.De drie Noordelijke provincies willen met de brief laten zien dat er voor een toekomstig kabinet vol op kansen liggen in het Noorden. Bijvoorbeeld als het gaat om duurzame energie, healthy ageing en voedselvoorziening."Noord-Nederland is een regio die landelijke problemen kan oplossen. We kunnen een aantal kansen verzilveren voor het kabinet, maar ze moeten ze wel zien. Het is logisch dat we dat nu onder de aandacht brengen", zegt Brink.Het Noorden geeft verder aan dat het graag meer geld wil voor krimpgebieden. Ook moet er meer geld komen voor defensie in Leeuwarden en Assen, het behoud van gevangenissen en meer banen bij de belastingdienst. Toch vindt Brink niet dat het Noorden de hand ophoudt in Den Haag."Wij willen geen Calimero-effect. Wij zijn een trotse regio. Er gebeuren hier fantastische dingen. En dat moet ook in Den Haag gezien worden", aldus Brink.De brief van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en de Noordelijke steden aan informateur Edith Schippers is gisteren verstuurd.