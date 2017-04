's Werelds grootste indoor waterglijbaan komt in Nooitgedacht en opent dit najaar

NOOITGEDACHT - Drenthe krijgt de grootste binnen waterglijbaan van de wereld. De glijbaan komt in vakantieresort Hof van Saksen en opent dit najaar.

Vanaf een dertien meter hoog plateau dalen vier zwemgasten tegelijk eerst 10 meter af en komen dan met grote vaart in een trechter terecht. De glijbaan is toegankelijk voor iedereen met een zwemdiploma die groter is dan 1.20 meter. Door hergebruik van water en warmte blijft het energiegebruik met de nieuwe glijbaan nagenoeg gelijk.De glijbaan is alleen toegankelijk voor daggasten als er minder dan 1500 toeristen op het park zijn. De website geeft daarover in de ochtend uitsluitsel. Hof van Saksen is ook van plan open dagen te houden voor inwoners van Drenthe.Hof van Saksen wil met de glijbaan gezinnen met grotere kinderen beter bedienen. De nieuwe glijbaan is onderdeel van grotere uitbreidingsplannen in de toekomst. Zo komt er op termijn een nieuw hoofdgebouw en wordt de wellness uitgebreid.Landal Greenparks heeft Hof van Saksen 4,5 jaar geleden over genomen. De bezettingsgraad zit momenteel op 70 procent en dat is volgens het management eerder dan verwacht.Bekijk hier de bouw van de waterglijbaan: