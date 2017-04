Drentse winkelketen verovert de Antillen

Op=Op Voordeelshop gaat de landsgrenzen over (foto: Google Streetview)

KLAZIENAVEEN - De Drentse winkelketen Op=Op Voordeelshop gaat de landsgrenzen over.

Binnenkort opent een vestiging van de winkel op Aruba. Later dit jaar opent het bedrijf winkels op Curaçao en Bonaire.



"De winkels worden volledig in de huisstijl van Op=Op Voordeelshop ingericht. Het interieur wordt op dit moment per schip naar Aruba vervoerd", vertelt Vincent Alkema uit Emmen. Hij is samen met Jos Venema uit Gasselternijveen directeur van het bedrijf.



Op=Op Voordeelshop begon in 1977 in Klazienaveen. Het bedrijf verkoop vooral drogisterijartikelen tegen lagere prijzen. Inmiddels zijn er 128 winkels. In 2014 verhuisde het distributiecentrum vanwege ruimtegebrek van Nieuw-Buinen naar Peize. Het bedrijf heeft inmiddels 900 medewerkers. Ook het aantal winkels in Nederland wordt nog uitgebreid