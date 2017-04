De weg naar een ijsbaan is een marathon

HEERENVEEN/ASSEN/HOOGEVEEN - De strijd om de vestiging van een ijsbaan tussen Assen en Hoogeveen nadert z'n hoogtepunt. Beide plaatsen proberen al jaren de provincie ervan te overtuigen dat hun plan het beste is.

Hoogeveen lijkt nu een voorsprong genomen te hebben door het 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'-beleid van de provincie. Assen voelt zich achtergesteld en is er verbolgen over. Beide burgemeesters hebben zich inmiddels duidelijk uitgelaten over deze discussie. Marco Out van Assen noemt de situatie bizar , terwijl zijn collega Karel Loohuis in Hoogeveen vindt dat zijn gemeente nu aan de beurt is en dus recht heeft op een ijsbaan.De winnaar krijgt vijf miljoen euro van de provincie, maar mag zich bovendien 'schaatsstad van Drenthe' noemen. Schaatsen is een populaire sport en de vestiging van een schaatstempel zet een plaats op de kaart.Dat een besluit over een nieuwe ijsbaan niet zomaar genomen wordt, weet men maar al te goed in Heerenveen. Daar werd eind vorig jaar de vernieuwde Thialf geopend, de nationale schaatsbaan van Nederland. Maar ook daar ging een hoop getouwtrek aan vooraf.In maart 2013 lieten schaatsbond KNSB en sportkoepel NOC*NSF weten dat ze samen gingen bepalen waar een nieuwe nationale schaatsbaan moest komen. Er waren drie opties : Thialf in Heerenveen, Icedôme in Almere en TranSportium in Zoetermeer. Ook daar liet een besluit even op zich wachten. De financiële haalbaarheid van de plannen moest worden onderzocht.Het duurde Almere allemaal te lang, de initiatiefnemers spanden een kort geding aan. Een rechter moest er in juli 2013 aan te pas komen om de KNSB en NOC*NSF een ultimatum op te leggen. Eind juli werd besloten dat in Almere de nationale schaatsbaan zou komen. Maar daar waren de initiatiefnemers in Heerenveen en Zoetermeer weer niet blij mee. "Een klap in het gezicht voor alles waar Thialf voor staat", zei toenmalig sportwethouder Lykele Buwalda . Heerenveen en Zoetermeer gingen in beroep, maar dat beroep werd in september 2013 afgewezen.Een half jaar later was de Icedôme in Almere toch ineens onzeker. De KNSB en NOC*NSF twijfelden en besloten uiteindelijk niet in zee te gaan met Almere, omdat Icedôme volgens de KNSB niet de middelen bij elkaar kon brengen. Zoetermeer kon ook nog nergens mee beginnen, dus werd het Thialf in Heerenveen.Wanneer in Drenthe een definitief besluit wordt genomen, is nog niet duidelijk.Nu de gemeente Hoogeveen garant wil staan voor bijna tien miljoen euro, heeft Hoogeveen een streepje voor. Toch wil de provincie de plannen van Hoogeveen nog goed doorlichten. De plannen voor een ijsbaan in Assen lijken alleen nog kans te maken als de provinciale politiek dat wil, of als het plan van Hoogeveen niet blijkt te deugen. Gedeputeerde Henk Jumelet sprak vandaag met betrokkenen.De Statencommissie van Drenthe komt morgen bijeen. De partijen daar hebben het laatste woord en kunnen dus beslissen dat ook het plan uit Assen moet worden meegenomen in de afweging over een subsidie.