Emmen krijgt eerste Kentucky Fried Chicken van Drenthe

De handtekeningen worden gezet (foto: Ronald Oostingh/RTV Drenthe) Taart op het gemeentehuis in Emmen (Foto: Ronald Oostingh/RTV Drenthe)

EMMEN - Fastfoodketen Kentucky Fried Chicken opent een restaurant in Drenthe. De vestiging van KFC komt in Emmen en is daarmee de eerste in de provincie.

De gemeente Emmen ondertekende vanmiddag een overeenkomst met projectontwikkelaar Jaap ten Hoor en Kentucky Fried Chicken.



Wildlands

Het kiprestaurant komt tegenover de brandweerkazerne aan de Nijbracht op de kruising met de Hondsrugweg. Volgens de initiatiefnemer een prima locatie: "Wij hebben voor Emmen gekozen omdat het een gemeente is met meer dan 100.000 inwoners. Het potentieel van Emmen is groot genoeg om hier één te bouwen."



De opening van Wildlands was een extra reden om een kiprestaurant in Emmen te open. "Mensen rijden Emmen in via het Noorden en het Zuiden, dus Wildlands draagt zeker bij aan onze exploitatie", vertelt Coen Coebergh van KFC.



KFC

De Kentucky Fried Chicken, afgekort KFC, is een fastfoodketen dat zich specialiseert in het verkopen en bereiden van kip. In totaal zijn er nu 53 restaurants in heel Nederland, waarvan twee in de stad Groningen. Binnenkort opent een restaurant in Leeuwarden. Met de bouw van een vestiging in Emmen komt het totaal in Noord-Nederland op vier restaurants. In het meest gunstige geval, opent het restaurant in Emmen volgend voorjaar.



Omwonenden zijn vandaag geïnformeerd over het besluit. Op 20 april is een informatiebijeenkomst voor de omwonenden in Gasterij Zuidbarge over de komst van KFC.

Door: Ronald Oostingh