Drenthe gaat door met Ondernemersfabriek

ASSEN - De Ondernemersfabriek gaat nog drie jaar door. Het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe stemde vandaag in met het voortzetten van het project. Zij wil 410.000 euro per jaar beschikbaar stellen.

De Ondernemersfabriek moet het ondernemersklimaat in de provincie verbeteren en stimuleren. In Drenthe zijn er drie locaties. In Assen, Emmen en Hoogeveen.Startende ondernemers kunnen bij de Ondernemersfabriek bijvoorbeeld terecht voor een werkplek, een coach of mentor of een training volgen.Het RTV Drenthe-programma Ondernemend besteedde afgelopen maand aandacht aan de Ondernemersfabriek. In het programma werd geopperd om de Ondernemersfabriek ook in Meppel te vestigen. Daarmee wordt de zichtbaarheid van deze helpende hand voor startende ondernemers groter. En het moet de drempel voor Meppeler starters kleiner maken om binnen te lopen.