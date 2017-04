Dansgroep uit Emmen gaat toch niet naar EK in Praag

De dansgroep gaat niet naar Praag (foto: facebook Urban Inspiration)

EMMEN - Een groot benefiet optreden stond aankomende vrijdag gepland om de reis naar Praag te kunnen betalen. Maar dit hoeft niet meer. De dansgroep Urban Inspiration uit Emmen gaat niet naar het EK. Ze voldoen niet aan de regels van de organisatie.

Trainer Daniël Hamar de la Brethonière van Dance Entertainment: "Verschrikkelijk. Er zijn wat misverstanden geweest. De organisatie had niet alles doorgegeven wat regels betreft." De meiden wonnen het NK met een dansgroep van zeven meiden. Hiermee plaatste de groep zich voor de Europese kampioensschappen en de wereldkampioenschappen.



Te weinig dames

Toen kwam de eerste hobbel op de weg. "Om naar het EK en ook naar het WK te gaan hoorden we dat ze met minstens zestien dansers moesten zijn. Als een gek zijn wij op zoek gegaan naar zestien dansers", aldus Daniël. Dat lukte en alles leek geregeld.



Maar niets was minder waar. "Nu hoorden we afgelopen maand dat de dansers niet jonger mogen zijn dan veertien jaar. En wij hebben er een paar die iets jonger zijn". En dus geen EK en WK voor de dansgroep Urban Inspiration. De verwarring ontstond omdat er andere regels zijn op een Nederlands kampioenschap. Hier mogen in een dansgroep wel een aantal meiden onder de veertien meedoen.



Verteller van het slechte nieuws

Het nieuws sloeg bij de kinderen in als een bom. Daniël: "Ik mocht het slechte nieuws vertellen. De dansers waren vooral teleurgesteld. We trainen al maanden samen. Ouders waren teleurgesteld en boos."



Toch is er nog wel een lichtpuntje voor een aantal dansers. "We dansen met meerdere organisaties. Één hiphop groep heeft genoeg punten behaald en mag naar het kampioenschap in Duitsland. Zeven van de groep van zestien gaan daar heen."