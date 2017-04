Koning praat in Ter Apel met inwoners over problemen rond azc

TER APEL - Koning Willem-Alexander bracht vandaag een bezoek aan de provincie Groningen en ging onder meer naar Ter Apel. Hier sprak de koning met inwoners en vrijwilligers over problemen rond het asielzoekerscentrum.

De Rijksvoorlichtingsdienst liet na het gesprek weten dat het ging over de overlast door een kleine groep asielzoekers en de maatregelen die daartegen zijn genomen.Asielzoekers uit veilige landen, die weinig kans maken op een verblijfsvergunning, veroorzaakten eind vorig jaar overlast rond het azc . De gemeente Vlagtwedde nam maatregelen door een gebiedsverbod op te leggen aan betrokkenen en het politietoezicht te verscherpen.Ook nam Qbuzz maatregelen. Buschauffeurs hadden met name op lijn 73 van Emmen naar Ter Apel last van asielzoekers die problemen veroorzaakten. Zo werden er stewards ingezet nadat een chauffeur was bedreigd. En in december werd besloten om tijdelijk niet meer bij de halte Ter Apelervenen in Ter Apel te stoppen om de overlast tegen te gaan.Koning Willem-Alexander was vandaag op verrassingsbezoek in de provincie Groningen. Hij bezocht ook de dorpen Sellingen en Wedde. De manier waarop mensen samenleven en in hoeverre zij zich thuisvoelen waren de overkoepelende thema's.