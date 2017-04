Drenthe's beroemdste veenlijk komt tot leven in Assen

Het was druk bij de opening van de projectie (foto: RTV Drenthe) De Asser band Tangarine bracht een speciale ode aan het meisje van Yde (foto: RTV Drenthe) De opening van de koepel van daarin het hologram (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Aan de kop van de Vaart in Assen is sinds vanmiddag het meisje van Yde te zien als een gouden hologram in een grote zwarte koepel. De projectie is onthuld in het kader van de Museumweek.

Burgemeester Marco Out zei tijdens de opening dat je fantasie met je aan de loop gaat in de koepel. De Asser band Tangarine vertolkte een muzikale ode aan het meisje van Yde. Zij lieten zich inspireren door de gedachte dat ze na tweeduizend jaar weer tot leven komt.



'Het echte goud'

Drenthe heeft volgens de Museumvereniging goud in handen met het tweeduizend jaar oude Meisje van Yde. "Het thema van de Museumweek is 'het echte goud'. Wij denken dat in Drenthe 'het echte goud' het meisje van Yde is. Ze mag veel meer landelijke bekendheid krijgen dan ze nu heeft", vertelt Mirjam Moll van de Museumvereniging. Daarom zet de Museumvereniging het Meisje van Yde deze week op een bijzondere manier extra in de spotlights.



Heel bijzonder

"Ze hebben echte veenplantjes neergezet en daar tussendoor zie je dan die animatie en dan loopt ze naar je toe en vertelt iets. Dat is heel bijzonder en vooral ook als je je beseft dat het alleen voor deze week is. De Nationale Museumweek", vertelt verslaggever Petra Wijnsema.



Het meisje van Yde is nog tot en met zondag te zien aan de kop van de Vaart en bezoekers kunnen gratis naar binnen. Openingstijden: dinsdag tot 20.00 uur, woensdag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 20.00 uur en zondag van 10.00 uur tot 18.00 uur.