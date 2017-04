Coevordenaar de cel in voor klap met dönermes

ASSEN/EMMEN - Een 29-jarige man uit Coevorden is voor een poging tot doodslag veroordeeld tot een jaar cel, waarvan negen maanden voorwaardelijk. Ook moet hij behandeld worden voor agressieproblemen. Dat bepaalde de rechtbank in Assen dinsdag.

De Coevordenaar werd in oktober 2015 door twee mannen geschopt en geslagen voor zijn shoarmazaak in Emmen. Toen hij las kon komen rende de Coevordenaar zijn zaak in en pakte een dönermes. Hij zwaaide hiermee naar het duo. Het mes raakte de hals en de zijkant van het hoofd van het slachtoffer uit Nieuw-Weerdinge. Daarbij werd een zenuw van de wenkbrauw doorgesneden. Het mes miste op een haar na de slokdarm en luchtpijp van het slachtoffer.De rechtbank vindt dat de Coevordenaar handelde uit zelfverdediging. De twee mannen uit Nieuw-Weerdinge sloegen en schopten hem, nadat hij ze had aangesproken op wildplassen voor zijn zaak aan de Matissepassage. Maar dat hij, toen hij de kans zag, naar binnen was gerend om een mes te halen, keurde de rechtbank af.De man verklaarde dat hij met het mes zwaaide om de jongen bang te maken. In plaats daarvan raakte hij het het slachtoffer. De Nieuw-Weerdinger hield een litteken van dertig centimeter over aan de klap met het mes.Het slachtoffer zelf werd ook veroordeeld voor het aanvallen van de Coevordenaar. De 20-jarige man moet honderd uur werkstraf uitvoeren. Zijn kompaan, een 24-jarige plaatsegenoot, werd ook veroordeeld. Hij kreeg 120 uur werkstraf, omdat hij de aanstichter van het geweld was. Hij was het die de Coevordenaar als eerste aanviel. Dat hij volgens de rechtbank nog steeds niet inziet dat hij verkeerd bezig was, leverde hem meer straf op.