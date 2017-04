Hurry-Up - Sporting Club Portugal 'gewoon' in Emmen

HANDBAL - De kaartverkoop voor de eerste halve finalewedstrijd in de EHF Challenge Cup tussen Hurry-Up uit Zwartemeer en Sporting Club Portugal start morgen. Het duel wordt ondanks de financiële problemen 'gewoon' in Emmen gespeeld op zaterdag 22 april. Het eerste fluitsignaal klinkt om 20.00 uur.

Europees succes Hurry Up heeft keerzijde

Kaarten voor volwassenen kosten 15 euro per stuk. Jeugd onder de 16 en 65-plussers betalen 7,50 euro.Het was tot vandaag onduidelijk waar de thuiswedstrijd gespeeld zou worden, omdat de club vanwege de successen inmiddels ruim boven de begroting zit. Op dit moment is er een tekort tussen de 15.000 en 20.000 euro. Een optie was om beide duels in Portugal te spelen, waardoor Sporting de volledige kosten op zich zou nemen. Voor een Europacup-duel betaalt een club niet alleen per ronde inschrijfgeld, ook voor de reis- en verblijfskosten van de tegenstanders en scheidsrechters moet de club zorgdragen.De tegenstander uit Lissabon geldt als een Europese grootmacht en is favoriet voor de eindzege in de EHF Challenge Cup. In 2010 won Sporting CP de Europacup voor het laatst.Op 29 april volgt de return in Portugal.