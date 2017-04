Verwarring over spelregels ijsbaansubsidie provincie

ASSEN - Na overleg op het provinciehuis denkt Hoogeveen nog altijd het eerste recht te hebben op een provinciale ijsbaansubsidie van vijf miljoen euro. Maar Assen denkt op haar beurt nog wel tijd te hebben om een plan in te dienen en mee te dingen naar die subsidiepot.

Gedeputeerde Henk Jumelet maakte de verwarring over de spelregels niet veel kleiner vandaag. In een toelichting aan de pers zegt hij dat de plannen van Hoogeveen of Assen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Beide gemeenten dachten dat het ging om het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'."We waren er aan toe om elkaar meer helderheid te verschaffen", zo ligt Jumelet de reden voor het overleg vandaag met Assen en Hoogeveen toe. Er is nu van beide kanten veel emotie. Maar het lijkt er niet op dat de die duidelijkheid er nu wel is.De Hoogeveense wethouder Jan Steenbergen gaat er na afloop van het overleg van uit dat het plan van de stichting Kunstijsbaan Hoogeveen e.o. bij goedkeuring door de Staten voor gaat. "De spelregels zijn niet veranderd", zegt Steenbergen.Gedeputeerde Jumelet zegt ook niet dat de spelregels veranderd zijn. "Maar de Staten hebben het laatste woord." Jumelet verwacht dat er in de Staten wel de nodige kanttekeningen te verwachten zijn bij het Hoogeveense ijsbaanplan: "Hoogeveen heeft nog geen contract met een bouwondernemer. En ik wil aan de Staten kunnen uitleggen of het plaatje dat Hoogeveen nu op papier heeft staan, wel realiseerbaar is."Asser burgemeester Marco Out denkt dat de spelregels wel aangepast zijn. "En dat is maar beter ook. Het gaat niet alleen meer om het principe 'wie het eerst komt wie het eerst maalt'. We denken half mei een plan klaar te hebben en dan een ordentelijk besluit in de gemeenteraad te hebben."Jumelet heeft nog geen einddatum gesteld. "Het gaat om een subsidie die dit jaar in de begroting staat." De beslissing ligt uiteindelijk bij Provinciale Staten, zegt gedeputeerde Jumelet. Morgenmiddag vergadert de statencommissie Financiën. Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen riep inwoners eerder al op gebruik te maken van het inspreekrecht.