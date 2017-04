Winnaar Drentse Talentprijs Cultuur: Je moet obsessief zijn

KLAZIENAVEEN - "Als je iets wilt bereiken in het leven, dan moet je obsessief zijn. Je moet er volledig voor gaan en er alles voor geven", aldus Cody Hidding.

Het 19-jarige DJ-talent won gisteravond de Drentse Talentprijs Cultuur. "Een hele goede motivatie om hard door te werken", zo noemt hij het zelf. Hij is behalve talentvol, ook ontzettend gedreven.Van jongs af aan was Hidding al muzikaal. Sloeg hij niet op het drumstel in de muziekschool van zijn ouders, dan was het wel thuis op de potten en de pannen. De muziek is hem met de paplepel ingegoten. Toen hij voor het eerst een draaitafel zag bij zijn ouders in de winkel, was hij meteen verkocht. Hidding raakte verslingerd aan de hardstyle."Heel eerlijk, de eerste keer dat ik daarmee in aanraking kwam vond ik het hele rare muziek", vertelt een rustige Hidding, die in de muziekwereld door het leven gaat als DJ Lawss. Maar hij verdiepte zich in de hardstyle en kwam erachter dat hij het toch wel erg mooi vond. "Die festivals ook waar het gedraaid wordt, daar hangt een bepaalde sfeer. Het is eigenlijk een grote familie, dat is heel bijzonder en dat vind je in geen enkel ander genre terug."Hidding koopt wat draaitafels, schaft computers aan waarop hij muziek kan mixen en een DJ-hobby is geboren. Een hobby die al gauw een professioneel tintje krijgt. Het jonge talent is pas drie jaar bezig, maar onlangs vloog hij al naar Oslo om te draaien op een groot hardsyle-evenement."Toen ik hier allemaal aan begon was dat een van de dingen die ik wilde doen: vliegen voor een optreden. Dat het in zo'n korte tijd gebeurt, dat is heel gek", aldus Hidding. Stoppen na zo'n hoogtepunt? "Nee, want ik ben er nog lang niet!"Hidding zit namelijk vol dromen. Eén van die dromen is het draaien op Defqon. "Dat is het Mekka van de hardsyle", legt de DJ uit. Om die wens in vervulling te laten gaan is de Drentse Talentprijs Cultuur een mooie stimulans voor Hidding.Het gewonnen geld, 2.500 euro, moet namelijk geïnvesteerd worden in de toekomst. De jongeman uit Klazienaveen denkt erover om een nieuwe synthesizer te kopen, om zo zijn muziek te kunnen verbeteren. "Elke grote hardstyle-DJ heeft zo'n ding. Hopelijk worden mijn producties dan nog beter."Het goede nieuws voor de jonge Hidding is nog niet voorbij. Onlangs tekende hij bij een groot hardstyle-label die hem naar eigen zeggen goed begeleidt. Veel mag hij daar alleen nog niet over zeggen. "Het is een van de grootste maatschappijen ter wereld, een van de snelst groeiende en het is geen Nederlandse maatschappij", vertelt Hidding mysterieus met een trotse glimlach.Hidding werkt nu hard aan nieuw materiaal, dat mogelijk in september uitgebracht wordt: "Bijna elk uurtje die ik vrij ben zit ik in mijn studio, ook in het weekend. Als ik niet hoef te draaien, dan ben ik hier aan het werk". Het tekent de gedrevenheid van de jonge DJ, die van zijn ouders leerde dat als hij echt ergens in gelooft, hij het ook echt kan.Nederland, en misschien de rest van de wereld, gaat dus letterlijk en figuurlijk nog veel van de jonge DJ uit Klazienaveen horen.