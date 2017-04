Borger-Odoorn wil zwembaden onderbrengen in één organisatie

Borger-Odoorn wil openluchtzwembaden privatiseren (foto: Pixabay.com)

BORGER - Borger-Odoorn gaat onderzoek doen naar het privatiseren van de drie gemeentelijke zwembaden in de gemeente.

Het gaat om de openluchtzwembaden De Leewal in Exloo, De Buinerstreng in Nieuw-Buinen en De Zwaoi in Valthermond.



De gemeente gaat deze mogelijkheid onderzoeken om te kijken of dit voordeliger en efficiënter is. Zo wordt er gekeken of de zwembaden onder één organisatie ondergebracht kunnen worden. Dit om de toekomst van de zwembaden te waarborgen.



Eerder werd zwembad De Zwaoi al onderbracht bij Stichting de Ommezwaoi. Dat zorgde voor besparingen, bijvoorbeeld op personeelslasten en energiekosten.