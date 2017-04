Tynaarlo: NS moet zorgen voor een nieuw park

Het park in Tynaarlo biedt een troosteloze aanblik (foto: archief RTV Drenthe)

TYNAARLO - De Nederlandse Spoorwegen moeten zorgen dat er alsnog een levensvatbaar park komt langs het spoor bij Tynaarlo. Het college van burgemeester en wethouders moet daarover in gesprek met het spoorbedrijf.

Een meerderheid van de gemeenteraad van Tynaarlo stemde in met een voorstel van de ChristenUnie. Een plan van de fractie van Leefbaar Tynaarlo dat veel verder gaat haalde het niet. In dat voorstel zou de gemeente Tynaarlo de Nederlandse Spoorwegen moeten verzoeken om alle grond onder het huidige park af te graven.



Tarragrond

In 2013 werd langs het spoor bij het dorp vervuilde grond gesaneerd. Het perceel werd opgehoogd met zogenaamde tarragrond, afkomstig van de aardappelindustrie. In die grond zitten veel rottende plantenresten, wat zorgt voor de vorming van methaangas. De grond stonk en aangeplante bomen gingen dood. Het wandelbos dat de Nederlandse Spoorwegen aan de inwoners van Tynaarlo hadden beloofd werd een grote mislukking.



Oplossingen

Experts komen tot de conclusie dat het park op twee manieren kan worden hersteld. De duurste methode, maar volgens veel raadsleden de beste, is de 47.000 kuub tarragrond afgraven en vervangen door schone grond. "We hebben geen juridische mogelijkheden om dat af te dwingen", stelt fractievoorzitter Gezinus Pieters van de VVD. "Als we de NS daar niet om vragen, wordt de grond zeker niet afgegraven", stelt raadslid Jurryt Vellinga van Leefbaar Tynaarlo.



Een goedkopere manier is om planten in de tarragrond te poten die de aarde in zo'n vijf jaar tijd zuiveren, waarna de grond alsnog geschikt is voor een park.



Afspraak

De Nederlandse Spoorwegen laten weten dat er inmiddels contact is geweest met de gemeente en dat een afspraak aanstaande is.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden