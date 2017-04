Bedrijven Contact Dagen Drenthe van start: 'Het gaat om de handel'

De VR-bril is populair op de Contact Dagen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - De 28e editie van de Bedrijven Contact Dagen Drenthe (BCDD) is vandaag begonnen in de TT Hall in Assen. Voor veel bedrijven de ideale plek om zaken te doen en concullega's te ontmoeten.

"Perfect, leuk georganiseerd. Net als vorig jaar. Overal enthousiaste ondernemers. Ik vind het moeilijk om te bepalen of het wat het oplevert. In het hele netwerkgebeuren weet je nooit of het direct iets oplevert, maar je moet soms een lange adem hebben en uiteindelijk te zien dat je wel succes gaat hebben. Het gaat om contact leggen en het gaat om de handel", zegt een bezoeker.



Ondernemend Drenthe is aanwezig om contacten te leggen tijdens de BCDD. Ruim 325 bedrijven presenteren zich op de beursvloer en er zijn vijftien beurspleinen te bezoeken. Op het programma staat een doorlopende stroom van meer dan vijftig presentaties, pitches, netwerkborrels, colleges en workshops.



Morgen sluit de Drentse Bedrijven Contact Dagen om 18.00 uur.