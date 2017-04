Mannen verdacht van witwassen zestien gestolen Volkswagens

ASSEN/EMMEN - Twee mannen van 22 jaar uit Emmen en het Duitse Meppen worden ervan verdacht zestien Volkswagens en meerdere scooters te hebben witgewassen. Het Openbaar Ministerie ontdekte in 2015 dat ze de soms nog vrij nieuwe auto’s volledig hadden gestript en de onderdelen verhandelden.

Dat gebeurde vanuit een loods aan de Bokslootdwarsweg in Emmen. De twee huurden daar in 2014 en 2015 meerdere garageboxen.De politie begon een onderzoek nadat een eigenaar van een gestolen Volkswagen een tip kreeg van iemand dat zijn autopapieren in de loods lagen. Toen hij er naartoe ging, zag hij onder meer twee autokarkassen staan. Hij vertrouwde de zaak niet en belde de politie.In 2015 werden de mannen opgepakt. Vandaag zou de witwaszaak bij de rechtbank in Assen worden behandeld, maar omdat de rechtbank wil dat het dossier nog met extra stukken wordt aangevuld, werd de zaak uitgesteld.“Bij witwassen draait het om het verhullen van de herkomst van geld of goederen”, aldus officier van justitie Peter van der Spek. “De onderdelen waarin werd gehandeld, waren afkomstig van gestolen auto’s, maar wij kunnen niet bewijzen dat de twee verdachten de auto’s ook hebben gestolen.”Het gaat volgens hem om Volkswagens van het type Golf en Polo die tussen november 2014 en begin 2015 uit Emmen en omgeving werden gestolen. Dat gebeurde met speciale apparatuur waarmee een de originele sleutels werden nagemaakt.In totaal heeft de politie vijf karkassen van auto’s teruggevonden. Verder lagen in de loods ook tal van spullen uit de gestolen auto’s, zoals paraplu’s, cd’s en kentekenbewijzen. De verdachten beweren volgens Van der Spek dat ze in sloopauto’s handelden.In totaal bedraagt de schade voor alle auto-eigenaren bij elkaar opgeteld 150.000 euro. Het OM denkt dat de twee mannen met hun illegale handel zo’n 60.000 euro hebben verdiend en wil dat geld van ze afpakken.De man uit Meppen wordt ook verdacht van meerdere geweldszaken in 2014 en 2015. Zo deelde hij een klap uit bij een verkeersruzie in Emmen, zou hij iemand hebben mishandeld in café De Brasserie en met de Emmenaar openlijk geweld hebben gepleegd door een man op straat met een stok te slaan.