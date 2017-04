Vier tips over kofferbakmoord na uitzending Opsporing Verzocht

STIELTJESKANAAL - De politie heeft vier tips binnengekregen in de zaak van de gewelddadige dood van een 31-jarige man uit Klazienaveen, naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht.

In het programma werd vooral aandacht besteed aan de auto waarin de man werd gevonden. De politie wilde weten of er mensen zijn die de Mercedes tussen donderdagavond 30 maart en vrijdagochtend 31 maart hebben gezien.De 31-jarige man werd vrijdagochtend gevonden in de kofferbak van zijn eigen auto. De auto lag deels in het Stieltjeskanaal.Ook zoekt de politie getuigen van mensen die iets in de buurt van de auto hebben gezien.De uitzending wordt morgen om 11.40 uur herhaald op NPO 2.