Emmen krijgt eigen stadsboerderij: 'Kloof tussen burger en boerenbedrijf verkleinen'

Tegenover de wijk Bargeres komt een veehouderij met zestig koeien (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Aan de Nieuw-Amsterdamse straat, tegenover de wijk Bargeres, moet de eerste Drentse stadsboerderij komen. Het is een initiatief van de broers Gert-Jan en Rick Nijhoff.

De broers presenteerden vanavond hun plannen tijdens een informatieavond. Zeker tweehonderd mensen, vooral bewoners van de wijk Bargeres, lieten zich bijpraten.



Reilen en zeilen

Belangstellenden kunnen in de veehouderij, met zestig koeien, vanachter een glazen wand zien hoe koeien gemolken en verzorgd worden. De broers Nijhoff staan voor de bezoekers klaar met tekst en uitleg over het reilen en zeilen van een boerenbedrijf.



Zuivelproducten

Verder komt er op het erf een theeschenkerij waar de op de boerderij geproduceerde zuivelproducten gegeten en gedronken kunnen worden. Die producten worden ook weer verkocht in de bijbehorende boerderijwinkel. Kinderen kunnen na het bekijken van de kalfjes zich uitleven op de speelweide om daarna voorzien van een boerenijsco huiswaarts te keren.



Kloof verkleinen

Beide Emmenaren hopen met hun initiatief de kloof tussen de burger en het boerenbedrijf te verkleinen. "We merken in onze omgeving dat de gemiddelde Nederlander steeds minder weet over de oorsprong van een product, maar hier wel nieuwsgierig naar is. Bovendien praten wij graag over ons werk. Het idee om deze zaken te combineren was daarna snel geboren", legt Rick uit.



De broers hopen over een jaar alle vergunningen binnen te hebben. Dan kan de bouw beginnen. Wanneer de stadsboerderij klaar is, kunnen ze nog niet zeggen.