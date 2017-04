Vernielingen in leegstaand huis in de Delftlanden

Ramen van het huis zijn ingegooid (Facebookpagina De Delftlanden)

EMMEN - Een leegstaand huis in de wijk de Delftlanden in Emmen is afgelopen weekend vernield. Ramen zijn ingegooid en de zolder van het huis werd in brand gestoken.





Ook binnen in het huis werden vernielingen aangericht. Trapleuningen zijn afgebroken en in brand gestoken. Verder werd de badkamer, wc en de ketel vernield.







