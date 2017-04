Oudestraat in Assen wordt flink gepimpt

Een impressie van een nieuwe gevel van één van de winkelpanden in de Oudestraat (afbeelding: Frans Beune/Oudestraat) Het winkelpand aan de Oudestraat, voor de aanpak van de gevel (afbeelding: Frans Beune/Oudestraat) Veel gevels van de winkels in de Oudestraat in Assen zijn historische gevels (afbeelding: Frans Beune/Oudestraat)

ASSEN - Verfraaiing van winkelgevels, nieuwe winkelinrichting, aanpak van de bestrating en openbare verlichting en het houden van evenementen. Dat alles moet de Oudestraat in Assen een flinke oppepper geven.

Alles bij elkaar zal er de komende tijd een paar miljoen in deze winkelstraat gestoken worden in het centrum van Assen.



Goede samenwerking

Volgens Ellen van Acht, één van de betrokkenen bij het plan, is verbetering van de Oudestraat het resultaat van een goede samenwerking tussen negentien vastgoedeigenaren, waaronder Henk Ziengs, dertig winkeliers en de gemeente.

"We zijn met z'n allen bij elkaar gekomen, vastgoedeigenaren en winkeliers, en hebben met elkaar gezegd, hoe kunnen we samen de straat verbeteren. In drie maand tijd lag er een plan", aldus Van Acht, "en bijna iedereen doet mee. Dat is hartstikke mooi!"



Oude luifels weg

In het verbeterplan voor de Oudestraat heeft iedereen zijn eigen rol, zegt Van Acht. "De vastgoedeigenaren pakken de gevels aan, de winkeliers de binnenkant, en de gemeente de straat." Binnenkort verdwijnen de eerste oude luifels. "Want we willen toch wel graag dat in september de eerste verfraaide winkelgevels zichtbaar zijn", aldus Van Acht. De Asser stedenbouwkundige Frans Beune is nauw betrokken bij de plannen.



Evenementenkalender

De winkeliers pakken zelf, daar waar nodig, hun winkelinrichting aan. En in een paar gevallen komt er een complete renovatie. Verder zijn de winkels samen verantwoordelijk voor een evenementenkalender met activiteiten in de Oudestraat. Zo moet er op gezette tijden gezellige reuring in de winkelstraat te vinden zijn. Komende zaterdag is de aftrap met een modeshow.



Straatstenen

De gemeente moet zorgen voor het sluitstuk van de metamorfose van de Oudestraat, en dat is verbetering van de openbare ruimte. Alle straatstenen komen weer recht te liggen en de openbare verlichting wordt vervangen door ledlampen. Volgens Van Acht zal de upgrading ertoe bijdragen 'dat de Oudestraat in Assen weer een gezellige winkelstraat wordt'. "En iedereen is enthousiast."



De Oudestraat loopt met dit verbeterplan voorop, als het gaat om een grondige aanpak van de complete binnenstad van Assen, en het terugdringen van alle leegstand. "Wij beginnen in de Oudestraat in feite met het upgraden van het stadscentrum. En als andere straten willen aanhaken, prima!"



Joods monument

Ook wil de Oudestraat het Joods monument van Sam Drukker beter tot zijn recht laten komen. Het monument is nu onvoldoende herkenbaar, zodat er al snel fietsen voor gestald worden. Volgens Van Acht moet het monument beter zichtbaar worden. Hoe dat gebeurt, wordt nog overlegd met Drukker.

Door: Margriet Benak Correctie melden