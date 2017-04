Gemeente Emmen schuift Hurry-Up geld toe, provincie weet van niets

HANDBAL - De gemeente Emmen heeft Hurry-Up uit Zwartemeer de afgelopen drie wedstrijden financieel geholpen. De club kampt met een gat van tienduizenden euro's.

Hurry-Up bereikte dit weekend als eerste Nederlandse club de halve finales van het Europese handbaltoernooi, maar dat kost de club veel geld."We hebben Hurry-Up de laatste drie wedstrijden al geholpen door per wedstrijd 2500 euro toe te schuiven. Deze week bekijken we of dat weer nodig is", laat de gemeente in een reactie weten. Ondanks de geldproblemen, wordt de wedstrijd tegen Sporting Club Portugal in de halve finale van de Europacup 'gewoon' in Emmen gespeeld.De provincie zegt verrast te zijn door de financiële problemen van Hurry-Up. "Wij moesten dit uit de media vernemen. Hurry-Up heeft geen contact met ons gezocht. Wij willen wel kijken wat we kunnen doen, maar dan moet Hurry-Up contact met ons opnemen. Dan staan wij zeker open voor een gesprek."Interim-voorzitter Hendriks Velzing reageerde gisteren in Drenthe Nu op de financiële tekorten van zijn club. "We hadden voor dit seizoen één ronde begroot en nu zitten we in de vierde ronde. De scheidsrechters moeten betaald worden, je moet per ronde inschrijfkosten betalen, dus zitten we met een bijsmaak: hoe gaan we dat allemaal betalen?"Om ook volgend seizoen op niveau te blijven, is er volgens Velzing minstens 60.000 euro nodig.