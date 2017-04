Geen landelijke beker voor MSC: 3-0 verlies bij Staphorst

VOETBAL - MSC is er niet in geslaagd de halve finale van de noordelijke districtsbeker te bereiken. De Meppeler zondaghoofdklasser verloor van zaterdaghoofdklasser Staphorst. Na een 2-0 ruststand werd het 3-0 voor de thuisploeg.

Door het resultaat plaatste Staphorst zich niet alleen voor de halve finale van de districtsbeker, maar ook voor de eerste ronde van de landelijke beker volgend seizoen.Binnen vier minuten kwam Staphorst op 1-0, door een fraaie uithaal van Martijn Brakke. MSC, in Staphorst gecoacht door Yves Heskamp, in plaats van Jan-Derk Brandsma en Leo Blom die op het trainingsveld stonden bij hun andere club d'Olde Veste'54, kreeg kansen op de 1-1. Danny Bijlsma kopte net naast en een schot van Bakker ging voorlangs. Halverwege de eerste helft kwam de thuisclub op 2-0 door Mike Reuvers (oud-speler van Zwartemeer, Nieuw Buinen en SVBO), die dankbaar profiteerde van een fout van MSC-doelman Bram Tijink die teveel tijd nodig had bij het uitverdedigen.In de tweede helft kreeg MSC nog een uitgelezen mogelijkheid om terug te komen tot 2-1, na een handsbal van Staphorst in de eigen zestien. Björn Bakker faalde echter. Hij zag zijn inzet gestopt worden door Stahporst doelman Oosterhof.Tien minuten voor tijd viel de beslissing, toen Ewald Koster (ex-FC Groningen en Veendam) een vrije bal binnenkopte: 3-0.Er worden nog drie kwartfinaleduels in de noordelijke districtsbeker gespeeld. Deze staan gepland op zaterdag 15 april. Daarbij zitten nog twee Drentse clubs: HZVV en Nieuw Buinen.Nieuw Buinen speelt thuis tegen Buitenpost en HZVV gaat op bezoek bij d'Olde Veste'54. De derde wedstrijd is SC Genemuiden - WVV.Na de nederlaag in Staphorst kan MSC zich volledig richten op de strijd tegen degradatie uit de hoofdklasse A. De Meppelers, die nu op de veilige negende plaats staan, spelen zondag op eigen veld tegen JOS Watergraafsmeer, dat twaalfde staat. Beide ploegen hebben 29 punten. MSC uit 23 wedstrijden, JOS uit 24.