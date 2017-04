'Slachtoffer kofferbakmoord bekende van de politie'

De 31-jarige man werd vrijdagavond aangetroffen in de kofferbak vna zijn eigen auto (foto: Persbureau Meter)

STIELTJESKANAAL - De 31-jarige man uit Klazienaveen die door een misdrijf om het leven kwam, was een bekende van de politie.

Dat meldt De Telegraaf . De man werd vorig jaar opgepakt voor de roof van een mobiele kraan. De krant schrijft verder dat het slachtoffer ook betrokken was bij het leegroven van wietkwekerijen. De politie wil niet op deze specifieke informatie ingaan.De krant baseert zich op bronnen uit de familie en directe omgeving van de man uit Klazienaveen. De vermoorde man zou een loonwerkersbedrijf hebben gehad en in financiële nood verkeren.In het tv-programma Opsporing Verzocht kwamen vanavond vier tips binnen over de zaak.