Meeste kans op verkoop Asser sensornetwerk aan marktpartij

ASSEN - Verkoop van het sensornetwerk van Sensor City in Assen aan een commerciële partij heeft meer kans van slagen dan verkoop aan de gemeente Assen.

Dat zegt bewindvoerder Jeroen Reiziger, na een gesprek met de gemeente, en met een marktpartij.Er zijn volgens Reiziger drie partijen, die naast de gemeente Assen interesse hebben getoond voor het sensornetwerk. "De gemeente wil het zo goedkoop mogelijk hebben, maar ik heb ook nog derden die interesse hebben. Eentje heb ik al gesproken, twee volgen er nog. Maar ik ga natuurlijk voor een goede verkoopprijs."De stichting Sensor City heeft uitstel van betaling gekregen, en Reiziger onderzoekt hoe groot de financiële problemen exact zijn, en hoe hij schuldeisers kan afbetalen.Het enige van waarde van Sensor City is het sensormeetnetwerk dat met subsidiegeld in de stad is aangelegd. Assen is de enige gebruiker van dit netwerk, dat de parkeergarages en de verkeerslichten aanstuurt. Assen wil het sensornetwerk wel kopen, maar alleen voor 'een zacht prijsje en als het goedkoper is dan huren van een commerciële marktpartij'.Volgens Reiziger is zijn belang als bewindvoerder 'de beste verkoopprijs'. "En ik denk dat ik er een betere prijs voor kan krijgen, als een commerciële marktpartij het koopt en het netwerk voor meer gebruikers beschikbaar stelt. Dat is interessanter voor de prijs, dan een gemeente die het vooral voor zichzelf wil gebruiken", zegt de bewindvoerder.Reiziger doet alles wel in overleg met de gemeente Assen, omdat zij het netwerk gebruikt en er belang bij heeft om te weten wat er verder mee gebeurt. "De mooiste oplossing is een goede koper, die het netwerk ook door de gemeente laat gebruiken tegen een redelijke huurprijs", zegt de bewindvoerder.Wanneer Reiziger de verkoop rond wil hebben, kan hij niet zeggen. "Ik heb er in elk geval geen haast mee. Het staat niet in brand." Want voordat hij gaat verkopen, moet de bewindvoerder ook nog uitzoeken hoe het zit met het subsidiegeld van het SNN waarmee het netwerk is aangelegd. "Moet dat geld naar de subsidiegever terug als ik het nu verkoop, of kan ik het anders misschien eerst beter failliet laten gaan? Daar moet ik nog antwoord op krijgen", besluit Reiziger.