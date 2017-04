Tommie Falke in voorlopige selectie Oranje

HANDBAL - Tommie Falke van Hurry Up maakt deel uit van de voorlopige selectie van het Nederlands team dat op zondag 7 mei in Emmen tegen Letland speelt.

Het duel tegen Letland wordt gespeeld in het kader van de EK-kwalificatie. Vier dagen eerder spelen de mannen van bondscoach Joop Fiege in Letland.



Ook Emmenaar Mark Bult maakt deel uit van de voorlopige selectie.



De voorverkoop van het duel in Emmen is inmiddels begonnen. De wedstrijd begint op zondag 7 mei om 14.00 uur.



Het Nederlands team heeft na twee duels nog geen punt. Denemarken en Hongarije hebben 4 punten uit twee duels.