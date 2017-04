Verbouwing winkelcentrum De Rietlanden in Emmen begin 2018 klaar

De entree van winkelcentrum De Rietlanden (foto: Google Streetview)

EMMEN - De verbouwing van winkelcentrum De Rietlanden in Emmen is naar verwachting begin volgend jaar klaar.

Dat zegt Henry Ahlers, voorzitter van de wijkvereniging.



De Jumbo gaat uitbreiden en begint in juni met een verbouwing en de Lidl heeft inmiddels het pand helemaal vernieuwd. Die supermarkt is nu bezig om de verbouwing af te werken.



Oppervlakte

"De supermarkten vonden al jarenlang dat ze te weinig oppervlakte hadden. Er zijn veel mensen in deze wijk die inmiddels elders naar de supermarkt gaan, omdat het een kriem is in deze kleine supermarkten. De gangen staan vol met kratjes", vertelt Ahlers.



Naast verbouwing van de supermarkten wordt ook de openbare ruimte bij het winkelcentrum aangepakt.



"De bestrating krijgt wat andere kleuren. Maar we krijgen er ook 75 parkeerplaatsen bij. De verwachting is dat veel mensen in hun eigen wijk hun boodschappen gaan doen", zegt Ahlers. "De herinrichting van het openbaar gebied begint na de verbouwing van de Jumbo. Afhankelijk van de winterse omstandigheden, zal alles begin 2018 klaar zijn."



Inloopavond

Gisteravond was er een inloopavond over de plannen. Daar kwamen ongeveer 250 mensen op af. "Men was over het algemeen heel positief over hoe alles straks wordt aangelegd", aldus voorzitter Ahlers van de wijkvereniging.