PVV wil tijdens gemeenteraadsverkiezingen meedoen in vier Drentse gemeenten

EMMEN/COEVORDEN - De Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders wil volgend jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen meedoen in vier Drentse gemeenten.

Het gaat om de gemeenten Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn en Hoogeveen. De PVV heeft vandaag een lijst gepubliceerd met daarop zestig gemeenten door heel Nederland.Volgens Wilders is er lokaal een grote behoefte aan een sterke PVV. "Alle PVV'ers die in de gemeenten wonen waar wij mee willen doen, roep ik daarom op om zich aan te melden als kandidaat-raadslid." Momenteel zit de PVV alleen in de gemeenteraden van Den Haag en Almere.Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van vorige maand was de PVV de grote winnaar in de gemeente Emmen. PVV Drenthe-voorzitter Nico Uppelschoten liet kort daarna al weten dat, als het aan hem lag, de partij in Emmen mee zou doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.