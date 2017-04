Verkeer op A28 loopt vast door ongelukken

File op de A28 (foto: Chiel van Veen/RTV Drenthe)

VRIES/DE WIJK - In de ochtendspits zijn meerdere files ontstaan door ongelukken op de snelweg A28.

Tussen de afslagen Assen-Noord en vliegveld Eelde stond na half negen zes kilometer file, in noordelijke richting. Automobilisten moesten volgens de Verkeersinformatiedienst op het hoogtepunt rekening houden met meer dan een half uur vertraging. De linkerrijsstrook was tijdelijk afgesloten op een deel van de snelweg.



Ook op de A28 bij De Wijk liep het verkeer vast. Door een ongeluk stond er rond half negen vier kilometer file tussen de afslagen De Wijk en Nieuwleusen, in zuidelijke richting.



Of er gewonden zijn gevallen bij de ongelukken, is niet duidelijk.