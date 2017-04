'Je leven wordt onmogelijk gemaakt als je op de terrorismelijst staat'

EMMEN - De 27-jarige Daniëlle Hartsuijker uit Emmen, die sinds kort op de nationale terrorismelijst staat, hoeft niet te verwachten dat ze daar snel weer afkomt. Dat denkt Jan Brouwer, hoogleraar algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Waarom Hartsuijker op die lijst staat, is niet bekend. Ze verhuisde naar Den Haag en leerde daar onder andere Arabisch. Waar ze op dit moment verblijft, is ook niet duidelijk.Volgens Brouwer wordt ze wel goed in de gaten gehouden. "Als je op zo'n lijst staat, wordt je leven onmogelijk gemaakt. Alles wat je hebt, wordt bevroren", legt hij uit. "Je kan niet meer bij je financiën en je kan niet meer in je dagelijks levensonderhoud voorzien.""Je wordt voortdurend in de gaten gehouden, dag en nacht", vervolgt hij. "Je leven wordt verstoord. Dit wordt gedaan om je 'waardeloos' te maken voor terreurnetwerken. Die netwerken zullen je dan waarschijnlijk negeren."Brouwer heeft gemengde gevoelens over het voortdurend volgen van deze mensen. "Je moet alles in het werk stellen om terreur te voorkomen, maar je moet ook binnen de rechtstatelijke grenzen blijven. Op zo'n lijst geplaatst worden is wel afgedekt, maar dat verstoren heeft geen wettelijke grondslag."De hoogleraar vreest dat het nauwlettend in de gaten houden van mensen averechts kan werken. "Dat je mensen zodanig kapotmaakt, dat ze denken: wat kan het mij schelen, ik neem wraak." Volgens Brouwer heb je daarnaast niet per se veel geld nodig voor terreur. "Je steelt een vrachtwagen en je maakt zo tientallen mensen heel ongelukkig."Volgens Brouwer kom je op zo'n lijst na een verzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid aan de minister van Buitenlandse Zaken. "Er zijn daarnaast rapporten van de AIVD en een financiële eenheid doet onderzoek.""Er staan een kleine honderd mensen en drie organisaties die terroristische netwerken steunen. Dat kan bijvoorbeeld Hamas zijn", zegt Brouwer. "In het merendeel van de gevallen gaat het om mensen die nog in het kalifaat van Islamitische Staat zitten, of inmiddels zijn teruggekomen in Nederland."