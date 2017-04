Gemeente wil verder met Ondernemersfonds Assen

Het ondernemersfonds draagt bij aan evenementen in Assen (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

ASSEN - De gemeente Assen wil doorgaan met het Ondernemersfonds Assen, waaruit wordt meebetaald aan verschillende evenementen in de stad.

Het fonds heeft de afgelopen jaren meebetaald aan het Preuvenement, de Maya-tentoonstelling en Klassiek aan de Vaart. De pot met geld wordt gevuld door ondernemers in Assen via de onroerendezaakbelasting. Verder worden zaken gefinancierd die bijdragen aan de promotie en het versterken van de aantrekkelijkheid van Assen.



Enquête

De gemeente Assen heeft het functioneren van het ondernemersfonds onlangs tegen het licht gehouden door middel van een enquête. Veel respons kreeg de gemeente niet, maar de ondernemers die wel van zich lieten horen willen doorgaan met het fonds. Een andere uitkomst van het onderzoek is dat niet alleen eenmalige evenementen ondersteund moeten worden.

