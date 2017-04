Stelling: Ik wil geen nieuw 50-eurobiljet uit de geldautomaat

ASSEN - Wie met het nieuwe biljet van 50 euro wil betalen, kan zomaar voor valsemunter worden uitgemaakt.

Dat schrijft De Telegraaf vandaag. Volgens de krant herkennen veel gelddetectoren in winkels het nieuwe biljet nog niet. Winkeliers kunnen het probleem verhelpen door een software-update uit te voeren. Maar veel apparaten zouden nog niet zijn geüpdatet."Bij een rondgang van Telegraaf TV over de Amsterdamse Albert Cuypmarkt sloegen de apparaten gisteren een voor een op tilt. Het nieuwe biljet, nog geen tien minuten eerder opgehaald bij de Nederlandsche Bank en dus gegarandeerd echt, zou een nepper zijn", schrijft de krant.Mensen die geld opnemen bij een geldautomaat kunnen sinds gisteren het nieuwe briefje van 50 euro in handen krijgen.Het nieuwe briefje van 50 is beter beveiligd tegen vervalsing. De bestaande vijftigjes blijven gewoon geldig als betaalmiddel. De oude briefjes worden geleidelijk uit de roulatie gehaald als ze versleten zijn. Het biljet voor 50 euro is het meest gebruikte eurobankbiljet.