Financiële zorgen De Nieuwe Kolk voorbij

ASSEN - Het gaat financieel gezien een stuk beter bij De Nieuwe Kolk in Assen. Die conclusie trekt de gemeente uit een rapport van onderzoeksbureau BMC.

De financiën en de bedrijfsvoering van het theater, de bioscoop en de bibliotheek zijn doorgelicht, net als de onderhoudskosten van het gebouw. "We hebben onderzoek gedaan naar de gebouwexploitatie en de exploitatie van de gebruikers. Het valt mee op dit moment", zegt wethouder Maurice Hoogeveen. Hoogeveen denkt dat men het nu tot 2031 met de huidige spaarpot kan redden.Drie jaar geleden werden het theater en de bioscoop ook al doorgelicht. Aanleiding waren toen de tegenvallende cijfers, vooral van het nieuwe theater en het Centrum Beeldende Kunst (CBK), dat toen nog in het gebouw gevestigd was.Hanneke Bruggeman, directeur van De Nieuwe Kolk, is blij met het rapport. "Het gaat hartstikke goed. Met de bibliotheek ging het al jaren goed. Het is mooi om te zien dat het met het theater en de bioscoop ook steeds beter gaat."