Meppel en Westerveld investeren in arbeidsproject regio Zwolle

MEPPEL - De gemeenten Meppel en Westerveld investeren samen met tien Overijsselse gemeenten 4,2 miljoen euro in de aanpak van werkloosheid.

De gemeenten werken samen in het project 'Aan het werk in de Arbeidsmarktregio Zwolle' (AMR), meldt RTV Oost . Het project richt zich op het individueel begeleiden van in totaal 6.300 werkzoekenden.De initiatiefnemers zetten onder meer in op het creëren van leer-werkplekken en kloppen hiervoor aan bij het bedrijfsleven.Naast de 4,2 miljoen euro vanuit de gemeentes, investeert het Europees Sociaal Fonds nog eens hetzelfde bedrag in het project.