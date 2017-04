Fietser gewond bij botsing met auto in Assen

De politie doet onderzoek naar de oorzaak (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Een fietser is vanmorgen gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde op de Overcingellaan in Assen.

De fietser is naar een ziekenhuis gebracht. Over de verwondingen is nog niets bekend.



De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk.