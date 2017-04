Nieuw-Buinen mengt zich in strijd om eerste marathon op natuurijs

In januari werd de eerste marathon in Noordlaren verreden (foto: kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

NIEUW-BUINEN - De eerste marathon op natuurijs kan deze winter misschien zomaar in Nieuw-Buinen worden verreden.

De ijsvereniging in het dorp heeft plannen om een ijsbaan aan te leggen op het voormalige terrein van de plaatselijke voetbalvereniging aan het Zuiderdiep. Het streven van de club is dat de baan er deze winter ligt.



Asfaltbaan

"Het plan is om een asfaltbaan neer te leggen van 333 meter. Het wordt een ovale baan, waar je 's winters eerder op kunt schaatsen en zomers kun je er skeeleren", vertelt Monique Wessels van de ijsvereniging.



De club wil ook in het midden van de baan een laag asfalt leggen. Daar kunnen in de winter dan kinderen schaatsen en in de zomer kan die plek worden gebruikt als parkeerplaats.



Gemeente enthousiast

De plannen zijn gisteravond aan de gemeente gepresenteerd. "De gemeente was heel erg positief. Ze reageerden heel enthousiast, dus dat is mooi om te horen", zegt Wessels. Bovendien kan het de gemeente volgens haar ook kosten besparen.



"Het is nu een rotte plek in het dorp. De grond die er ligt is vervuild. Als de gemeente er iets mee wil doen, moet ze het eerst saneren en dat kost veel geld. Als je er een baan neerlegt, hoef je niet in de grond te roeren. Het asfalt kan er zo opgelegd worden, waardoor saneren niet nodig is."



Kosten

De ijsclub begroot de kosten op ongeveer twee ton. De vereniging hoopt dat de gemeente geld wil bijdragen. Bovendien hoopt de club geld binnen te krijgen via sponsoring, crowdfunding en via het Rabobankfonds en het Oranjefonds.