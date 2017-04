'Jonge PVV-kandidaten moeten goed nadenken over consequenties'

EMMEN - Jonge mensen die zich namens de Partij voor de Vrijheid kandidaat willen stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen, moeten goed nadenken over de consequenties. Die waarschuwing geeft PVV Drenthe-fractievoorzitter Nico Uppelschoten.

De PVV wil volgend jaar in zestig gemeenten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, waaronder vier in Drenthe . Volgens Uppelschoten wordt ook gekeken of de partij mee gaat doen in de gemeente Assen.Uppelschoten noemt het een grote stap om PVV-politicus te worden. "De consequenties zijn groot. Als er één soort mens is dat gediscrimineerd wordt vanwege politieke overtuigingen, dan is het de PVV'er wel", stelt hij.Uppelschoten ging pas de politiek in nadat hij pensioneerde en zich naar eigen zeggen min of meer veilig voelde. "Jonge mensen raad ik helaas af om bij de PVV te gaan in een gemeente of provincie", vertelt de politicus. "Pas als we groter zijn en een substantiële factor zijn in Nederland, dan kun je ervoor uitkomen. Dan is het veilig om te doen. Nu moeten we mensen hebben die min of meer onafhankelijk zijn."Kandidaat-raadsleden moeten zich bij de partij aanmelden. "Dan is er een gesprek met de hele fractie in Provinciale Staten om te kijken of het PVV'ers zijn en of ze potentieel hebben. En als ze vervolgens worden toegelaten, om dat zo te zeggen, hebben we een scholingsprogramma. Op grond daarvan wordt besloten of hij of zij definitief voor de gemeenteraad gaat", legt Uppelschoten uit.Tijdens dat scholingsprogramma wordt met kandidaten gesproken over Drentse én landelijke onderwerpen. "Je bent per slot van rekening een PVV'er, dus je moet over een aantal dingen wel een mening hebben", aldus Uppelschoten. "We hebben het weleens over de islamisering van Nederland. Daar willen we ook over praten met kandidaat-raadsleden, zodat wij weten hoe zijn in deze kwestie staan."Volgens Uppelschoten is er inmiddels met zo'n vijftig kandidaten gesproken. De fractievoorzitter van de Drentse PVV zegt dat hij bepaalt wie in Drenthe op de lijst komt. "Ik heb dat mandaat. Men gaat op mijn ervaring af, of ik een beetje kan zien wat voor mensen erbij komen."Uppelschoten gaat niet over het definitieve besluit over een gemeentelijke fractievoorzitter. "Met de beoogde fractievoorzitter ga ik naar Den Haag, om diegene voor te stellen. Ik moet dan toestemming krijgen van Geert. Maar alle andere kandidaten zet ik gewoon op de lijst en ik bepaal ook de volgorde."