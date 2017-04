Motorcross of Nations niet in 2018 naar Assen

MXGP 2016 (foto: Kim Stellingwerf)

MOTORCROSS - De grootste motorcrosswedstrijd ter wereld: de Motorcross of Nations, komt in 2018 niet naar Assen. Het subsidieverzoek bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is afgewezen. Wel denkt organisator Lee van Dam in 2019 de landenwedstrijd naar het TT Circuit te kunnen halen.

"We hebben geen harde toezegging. We hebben een presentatie gedaan bij NOC*NSF. Daar is men niet gewend aan motorsport.Ook de nationale motorbond KNMV moest daarvoor stukken aanleveren. Al met al was dat niet voldoende. We zijn ook bij het ministerie van VWS geweest. Zij staan positief tegenover het evenement. We hopen daarom dat we in 2019 wél op de topevenemententlijst komen te staan", zegt Van Dam.



Het wordt sowieso nog een pittige opgave om het tot 2019 uit te zingen. Want, naar nu blijkt, is ook de tweede editie van de motorcross-Grand Prix op het TT Circuit verliesgevend geweest. Om wat voor bedrag het precies gaat wil Van Dam niet zeggen. Met 4.000 tot 5.000 toeschouwers meer dan vorig jaar, denkt hij uit de kosten te zijn. Desondanks heeft de Raad van Toezicht de Stichting MXGP Assen groen licht gegeven om verder te gaan.



Concurrentie van de Formule 1 en slecht weer

"Afgelopen jaar hadden we concurrentie van de Formule-1 Grand Prix in België en was het heel slecht weer in Assen. Dat kost toch een paar duizend man publiek. En dat scheelt dan in de kas", verklaart Van Dam.



"Een nieuw evenement heeft altijd een aanloop nodig. Mensen gaan er nu aan wennen. In het eerste jaar waren veel liefhebbers uit het Zuiden kritisch. Ze vonden het niks dat er een crosswedstrijd op een wegracecircuit werd verreden. Maar nu zijn ze het inmiddels met ons eens dat dit juist de toekomst is voor de motorcross."



De Motorclub Assen staat garant voor de verliezen. De Drentse organisatie hoopt met de Motorcross of Nations de tekorten alsnog weg te kunnen poetsen.



MXGP Assen 9 en 10 september

De derde editie van de MXGP motorcross op het TT Circuit van Assen is op 9 en 10 september. Dat is twee weken later dan vorig jaar. Bij de keuze is nu rekening gehouden met de kalender van de Formule 1.

Door: Karin Mulder