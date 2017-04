Hurry-Up krijgt geen financiële steun van de handbalbond

HANDBAL - Handbalclub Hurry-Up uit Zwartemeer hoeft niet op financiële steun van het Nederlands Handbal Verbond te rekenen.

De club heeft een tekort van 15.000 tot 20.000 euro . Om ook volgend seizoen op niveau te blijven, is er volgens de club 60.000 euro nodig. Afgelopen weekend bereikte Hurry-Up als eerste Nederlandse ploeg de halve finales van het Europese handbaltoernooi. Maar aan dat Europese succes zit dus ook een prijskaartje. Zo moet elke ronde inschrijfgeld betaald worden en draait de club op voor de kosten van een scheidsrechter.De financiële tegenslag voor de club, betekent niet dat de handbalbond in de bres springt voor Hurry-Up. "Het Nederlands Handbal Verbond is geen partij in de financiering van de kosten van Hurry-Up. Dat ligt in zijn geheel bij Hurry-Up zelf", laat Norman Uhlenbusch van het Nederlands Handbal Verbond weten aan RTV Drenthe."Vanuit de collectieve middelen van meer dan 370 verenigingen is het voor ons niet toegestaan om individuele verenigingen financieel te ondersteunen. We doen dat uiteraard wel op andere gebieden als we de vereniging kunnen helpen met advies of communicatie", aldus Uhlenbusch.Het verbond laat wel weten 'bijzonder trots' te zijn op de resultaten van Hurry-Up. "Het geeft de kwalitatieve groei van handbal weer in de volle breedte."Gisteren werd duidelijk dat de gemeente Emmen de afgelopen drie wedstrijden financieel heeft geholpen, met een gift van 2.500 euro per wedstrijd. De gemeente is nog aan het bekijken of dat weer gaat gebeuren.De provincie Drenthe was nog niet op de hoogte van de financiële problemen van Hurry-Up. "Wij willen wel kijken wat we kunnen doen, maar dan moet Hurry-Up met ons contact opnemen. Dan staan wij zeker open voor een gesprek", liet een woordvoerder gisteren weten.Uit een poll op de website van RTV Drenthe bleek gisteren dat ruim twee op de drie stemmers vindt dat de provincie financieel moet bijspringen. In totaal brachten 1.286 mensen een stem uit.