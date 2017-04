Dit jaar geen paasvuur in Zuidlaren

In Zuidlaren is dit jaar geen paasvuur (foto: archief RTV Drenthe)

ZUIDLAREN - Er komt geen paasvuur in Zuidlaren. Dat laat de organisator, Scouting Zuidlaren, weten op Facebook.

Het paasvuur zou dit jaar voor het eerst gehouden worden op Eerste Paasdag, maar de organisatie heeft geen locatie gevonden. Eerder werd het paasvuur ontstoken in een weiland aan de Leemkuilenweg, maar dat was dit jaar niet mogelijk.Een andere optie was het terrein achter de voormalige Prins Bernhardhoeve in het dorp. Maar volgens Scouting Zuidlaren wil de eigenaar van dat terrein dit jaar geen activiteiten op zijn grond.Mensen die snoeihout hebben voor een paasvuur, kunnen op zaterdag 8 en 15 april terecht bij de bult aan de Esweg in Midlaren. Dat paasvuur wordt op Eerste Paasdag om 19.30 uur ontstoken.