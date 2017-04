Emmen start met sloop verpauperde woningen aan randje centrum

Wethouder Jisse Otter start de sloop (Foto: Ronald Oostingh / RTV Drenthe) En daarom gaat de vlag uit bij de enige bewoner van de straat (Foto: Ronald Oostingh / RTV Drenthe) De woningen zijn zwaar verpauperd (Foto: Ronald Oostingh / RTV Drenthe)

EMMEN - Vakkundig stapte wethouder Jisse Otter op de sloopmachine die vanochtend de eerste gevel van verpauperde woningen aan de Schimmerweg in Emmen naar beneden moest halen. Otter sloopte eerder al de Muzeval en de voorkant van het oude dierenpark, dus een gevel rammen is hem wel toevertrouwd.

Het slopen van de zwaar verouderde en slecht onderhouden huizen is een opluchting voor Klaas en Aukje Zantingh. Zij zijn de enige inwoners met een normaal huis in de straat.



'Rampspoed'

Zantingh omschrijft de naastgelegen woningen als rampspoed. "De ene wat minder erg dan de andere, maar het was niet bewoonbaar." Volgens hem ligt de verpaupering van de woningen aan de investeerders en projectontwikkelaars die er geen heil meer in zagen. "De gemeente had gezegd dat ze er kantoorpanden van konden maken, maar daar bleek geen behoefte meer aan", aldus Zantingh.



Terwijl er druk gezocht werd naar een nieuw bestemming voor de panden, raakten de woningen steeds meer in verval. "Ja, daar hebben wij behoorlijk last van gehad", beaamt de enige buurtbewoner. Zwervers trokken in het pand, koper werd uit de huizen gestolen en veel gesprekken met de politie, de wijkagent en de gemeente volgden.



Gasexplosie

"Maar er was nog een groter risico", begint de enige buurtbewoner te vertellen. "Er is een groot risico op een explosie geweest." Een van de huizen in de omgeving was volgestroomd met gas, nadat de gasmeter was weggehaald en de leiding ervan niet goed was dicht geplakt. "Gelukkig namen Enexis en de politie op tijd maatregelen", vertelt Zantingh.



Jarenlang waren Zantingh en zijn vrouw al in gesprek over de verpauperde straat. Ze kregen steun van mensen uit omliggende straten. Er moest wat gedaan worden aan de verpauperde huizen, liefst zo snel mogelijk. "Dat heeft inderdaad lang geduurd", bevestigt wethouder Otter. "Maar zowel de grond als de gebouwen is niet van ons, dus ben je afhankelijk van private ontwikkelingen." Volgens hem trapte de crisis ook op de rem voor de vervolgplannen van de verschillende grondeigenaren: "De mensen wisten toen niet goed hoe ze nu verder met elkaar moesten."



Emotionele waarde

Zantingh blijft optimistisch en sluit die periode nu af. Overigens heeft hij er ook nooit over nagedacht om te verhuizen: "We hebben hier 1100 m2 grond, dicht bij het centrum van Emmen en we wandelen naar elke supermarkt die we willen. Wij gaan hier niet weg." Het enige huis dat blijft staan, en waar de familie Zantingh dus in woont, heeft ook een emotionele waarde.



De vader van Zantingh bouwde het huis in de jaren dertig: "Ik ben hier geboren en getogen. Alleen tussen 1968 en 1990 heb ik hier niet gewoond", aldus Zantingh. Hij en zijn vrouw investeerden onlangs nog flink in het huis, zo liggen er onder andere zonnepanelen op het dak. "Ja, wij willen hier nog lang blijven wonen", knikken ze instemmend.



Nieuwe buren

De familie Zantingh krijgt er op termijn nieuwe buren bij. "De bedoeling is dat hier een rand met stadswoningen komt", legt wethouder Otter uit. Hij benadrukt dat hoogbouw niet op de planning staat van de gemeente. De woningen aan de Schimmerweg stonden bekend als prachtige huizen, maar renovatie was geen optie: "Dat is uiteindelijk een afweging van de ontwikkelaar. Die heeft dit soort locaties opgekocht voor een bepaalde prijs. Die krijg je niet terug door een paar woninkjes op te knappen."



Buurtfeestjes

Otter verwacht veel animo voor het wonen op de locatie aan de Hondsrugweg. "We willen niet bouwen voor de leegstand, maar voor woningen waar mensen in kunnen wonen. Dit wordt een mooie afronding van de hele boulevard noord." Wanneer de familie Zantingh de nieuwe buren kan verwachten, is nog niet duidelijk. Eind 2018, begin 2019 begint de bouw. Klaas Zantingh vindt het allemaal prima en hangt vandaag alvast de vlag uit. "We kunnen binnenkort eindelijk weer buurtfeestjes geven."

Door: Ronald Oostingh