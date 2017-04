Man uit Zwartemeer wordt gek van geruchten over betrokkenheid bij kofferbakmoord

ZWARTEMEER - Arjan Wolters uit Zwartemeer wordt gek van de geruchten die er over hem rond gaan in Zwartemeer en Klazienaveen.

Volgens de geruchten zou Wolters betrokken zijn bij de dood van een 31-jarige Klazienavener bij het Stieltjeskanaal. Hij zou zelfs al zijn opgepakt door de politie, maar dat is niet waar."Ik vind het schandalig. Vooral voor mijn kinderen. Mijn dochter is negen en mijn zoon is zes. Straks willen ze niet meer met mijn kinderen spelen", aldus Wolters, die het probleem al heeft aangekaart bij de directeur van de school van zijn kinderen.Wolters werd sinds zondagavond al meer dan vijftig keer gebeld over de roddels die rond gaan in het dorp. De politie Drenthe stuurde gisteren een tweet waarin de geruchten werden ontkracht, maar toch houden de geruchten aan. "Ik vind het absurd. Hier moet echt iets aan gedaan worden. Moord is ook niet zo maar iets", aldus Wolters.Een mogelijke verklaring voor de geruchten is een incident van vorig jaar. De 31-jarige Klazienavener stal toen een shovel van Wolters. "Hij heeft toen die shovel van mijn werkplaats gehaald, maar een dag later heeft de politie hem aangehouden. Ik had toen direct mijn shovel weer. Verder heb ik niks met hem", zegt Wolters.Wolters hoopt dat de politie snel echt iemand oppakt voor deze zaak. "Ik vind het verschrikkelijk voor de familie. Gecondoleerd vanaf deze kant. Ik hoop dat ze 'm snel pakken."