Directeur Molecaten: Ik betaal niet mee aan feestverlichting en zaklopen in het dorp

HATTEM - De directie van Molecaten Vakantieparken uit Hattem veegt de vloer aan met de vorming van een ondernemersfonds in de gemeente Westerveld. Directeur Cees Slager laat de gemeente in een brief weten niet te willen betalen voor voor zaken als "de lokale feestverlichting en zaklopen in het dorp."

U legt mij als ondernemer aan de ketting Cees Slager