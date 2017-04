Rijdende muziekschool gaat les geven in Zandpol

ZANDPOL - De Rijdende Popschool opent een vestiging in Zandpol. Het is de vierde locatie in Drenthe waar de Rijdende Popschool muziekles gaat geven.

De muziekschool is ook actief in Nieuw-Balinge, Hooghalen en Westerbork.De Rijdende Popschool rijdt met een busje vol instrumenten de verschillende dorpen af en geeft les aan kinderen in dorpshuizen of scholen. In een groepje van vijf of zes studeren kinderen een popliedje in.De eerste les in Zandpol is op 11 april in dorpshuis het Trefpunt.