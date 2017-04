Bewoners Ermerstrand boos op gemeente: 'Het gezeik begint weer van voren af aan'

De ingang van het recreatiepark bij het Ermerstrand (foto: archief RTV Drenthe)

ERM - Het voornemen van de gemeente Coevorden om permanente bewoning op recreatiepark Ermerstrand aan te pakken, zet kwaad bloed bij de bewoners.

"De gemeente zorgt voor sociale chaos", vindt voorzitter Martin Smith van de vereniging van eigenaren.



Handhaven op illegale bewoning

Nu de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan heeft aangenomen gaat Coevorden handhaven op illegale permanente bewoning. Maar de situatie is complex. Er zijn bewoners met een gedoogbeschikking, omdat ze er al voor 31 oktober 2003 woonden. Soms is die beschikking overdraagbaar en soms niet.



Veel bewoners snappen niets van de aanpak van de gemeente. Zoals Rob Breunesse. "We hebben hier in 2005 een chalet gekocht. Vooraf heb ik bij de gemeente gevraagd hoe het zat met permanent wonen. Dat was geen probleem, zo werd mij verteld. Ook konden we ons gewoon als bewoners inschrijven en een hypotheek afsluiten."



Breunesse kreeg tot zijn schrik in 2013 al een brief dat hij niet permanent in zijn woning mocht wonen. "Er is een dwangsom opgelegd, maar die ging later weer van tafel. Maar met dit nieuwe bestemmingsplan begint het gezeik weer van voren af aan."



Slapeloze nachten

Breunesse zegt er slapeloze nachten van te hebben. "Ik heb te goeder trouw gehandeld en voel me zwaar gepakt. We hebben flink geïnvesteerd. Als we ons pand als recreatiewoning moeten verkopen is dat een forse schadepost."



Smith, van de vereniging van eigenaren park Primo, vindt de handelswijze van de gemeente te gek voor woorden. "Er is alleen maar geluisterd naar de Ermerstrand BV, maar niet naar de bewoners. De gemeente probeert met een grote bezem de fouten die ze gemaakt heeft weg te vegen. De bewoners zijn de dupe."

